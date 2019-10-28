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В Пентагоне сообщили о телефонном разговоре 25 октября между ВС США и России

Детали беседы не раскрываются

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провели 25 октября телефонный разговор. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба КНШ, не приведя подробностей относительно содержания беседы.

"Председатель Комитета начальников штабов генерал Марк Милли поговорил по телефону с начальником Генерального штаба России генералом [армии] Валерием Герасимовым в пятницу, 25 октября. В соответствии с предыдущей практикой они оба договорились не раскрывать конкретные детали их разговора", - говорится в сообщении.

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