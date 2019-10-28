Северный совет продолжит финансирование "независимых русскоязычных СМИ" в странах Балтии

СТОКГОЛЬМ, 28 октября. /ТАСС/. Северный совет выделит 2 млн датских крон ($297 тыс.) до конца 2021 года на финансирование "независимых русскоязычных СМИ" в Эстонии, Латвии и Литве. Соответствующее решение было принято на заседании его Северного комитета по сотрудничеству в понедельник, сообщается в пресс-релизе организации.

"Русскоязычные меньшинства стран Балтии все больше зависят от медиаконтента из России. Это тревожная тенденция с учетом социальной интеграции языковых меньшинств", - отмечено в сообщении.

"В интересах северного региона - поддержать в странах Балтии инициативы, которые способствуют участию русскоязычных меньшинств в социальном развитии стран Балтийского моря", - прокомментировала решение генеральный секретарь Совета министров Северных стран Паула Лехтомяки.

Финансирование со стороны Северного совета медиапрограмм стран Балтии (повышение квалификации журналистов, информирование молодежи о СМИ и финансирование производства независимых СМИ) ведется с 2015 года. Выделяемые средства будут направлены, в том числе, на продолжение финансирования отдельной программы эстонской телекомпании ETV для русскоязычного телеканала ETV+. Цель финансирования состоит в поддержании "интеграции русскоязычного населения в местное общество" и в предоставлении ему "возможности активно участвовать в политических решениях, дискуссиях и дебатах", поясняется в пресс-релизе.

Северный совет - организация для координации сотрудничества между парламентами стран Северной Европы. Он был создан в 1952 году, членами организации являются Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия.