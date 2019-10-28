Боливарианский альянс для народов Америки поздравил избранного президента Аргентины

КАРАКАС, 29 октября. /ТАСС/. Страны - участницы Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) направили поздравления избранному президенту Аргентины Альберто Фернандесу в связи с его победой на выборах, прошедших в воскресенье. Заявление объединения в понедельник разместил на своей странице в Twitter глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

"Страны Боливарианского альянса для народов Америки поздравляют народ и госучреждения Аргентинской Республики с проведением демократического волеизъявления 27 октября и Альберто Фернандеса - с избранием на пост президента на период 2019-2023 годов, - говорится в заявлении. - Аргентинцы приняли решение вернуться на путь строительства собственной модели национального развития и укрепления регионального единства".

Боливарианский альянс для народов Америки - торгово-экономическое объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданное в 2004 году по инициативе бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса и лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. В настоящее время в АЛБА входят 10 стран: Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис.

В воскресенье гражданам Аргентины было необходимо выбрать одного из шести претендентов на высший государственный пост. Явка составила 80,84%. Победу одержал кандидат от левоцентристской коалиции Альберто Фернандес. Действующий президент Маурисио Макри, представляющий правоцентристские силы, поздравил соперника с победой.