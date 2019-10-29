СМИ: новый посол Канады в Китае встретился с двумя задержанными канадцами

ОТТАВА, 29 октября. /ТАСС/. Недавно назначенный на должность посла Канады в Китае Доминик Бартон встретился с задержанными китайскими властями канадцами Майклом Ковригом и Майклом Спэйвором. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

По данным его источника в правительстве Канады, дипломат посетил Коврига 25 октября, а Спэйвора - 28 октября. Никаких подробностей не раскрывается. В МИД Канады ранее в понедельник сообщили, что канадские дипломаты в тринадцатый раз получили доступ к задержанным, арест которых Оттава считает незаконным.

Бартон был назначен послом Канады в КНР в начале сентября. Предыдущий канадский посол Джон Маккаллум в январе ушел в отставку после ряда комментариев, сделанных им на тему задержания финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которые расходились с официальной точкой зрения Оттавы. В сентябре в МИД КНР заявили, что Пекин предоставит Бартону все необходимые условия для работы, несмотря на натянутость отношений между двумя странами на фоне скандала с финансовым директором телекоммуникационной корпорации Huawei.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора - главы международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.