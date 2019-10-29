AFP: президент Гвинеи-Бисау издал указ о роспуске правительства

ТАСС, 29 октября. Президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш издал в понедельник указ о роспуске правительства на фоне острого политического кризиса, развернувшегося в этой африканской стране. Об этом сообщило AFP.

По его данным, указ вступает в силу немедленно. Как отмечает агентство, роспуск кабинета может поставить под угрозу проведение президентских выборов, которые назначены на 24 ноября.

С лета 2015 года Гвинея-Бисау находится в политическом кризисе, при котором две ведущие силы страны не могут добиться компромисса. Одну из них возглавляет нынешний президент, другую - его бывший сподвижник Домингуш Симойш Перейра. Он занимает должность председателя Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК), которая является крупнейшей в парламенте.

В назначенных на ноябрь президентских выборах участвуют 12 человек, включая лидера страны, который идет на второй срок и выставил свою кандидатуру в качестве независимого кандидата. Перейра также зарегистрирован Верховным судом Гвинеи-Бисау в качестве кандидата. Если никому не удастся в первом туре набрать более 50% голосов, то 29 декабря состоится второй тур.

Руководство ПАИГК настаивает на переносе выборов на более позднее время с тем, чтобы независимая комиссия смогла проверить списки избирателей для недопущения манипуляций в ходе голосования. Под таким требованием на прошлой неделе в Бисау была организована демонстрация, в ходе которой произошли столкновения между силами безопасности и манифестантами. В результате один человек погиб, многие получили ранения.