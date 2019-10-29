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СМИ: умерла бывший Верховный комиссар ООН по делам беженцев Садако Огата

Ей было 92 года, отмечает японское общественное телевидение.
Садако Огата AP Photo/Keystone, Laurent Gillieron
Описание
Садако Огата
© AP Photo/Keystone, Laurent Gillieron

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Бывший Верховный комиссар ООН по делам беженцев японка Садако Огата умерла в возрасте 92 лет. Об этом во вторник сообщило японское общественное телевидение.

Огата была первым гражданином Японии, в 1991 году занявшим должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Садако Огата родилась в 1927 году в Токио, в семье потомственного дипломата, была правнучкой премьер-министра Японии Цуёси Инукая. В 1953 году окончила престижный в Японии женский университет Сэйсин дзёси дайгаку по специальности "английская литература". За свою долгую дипломатическую карьеру работала, в частности, советником-посланником в представительстве Японии при ООН, возглавляла правление Детского фонда ООН, представляла Японию в Комитете ООН по правам человека.

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Япония
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