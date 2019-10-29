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Суд Брюсселя отложил до 16 декабря решение об экстрадиции Пучдемона

Суд оставил политика под подпиской о невыезде

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Суд Брюсселя отложил до 16 декабря решение по вопросу об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию после неудачной попытки провозглашения независимости региона в 2017 году. Инстанция приняла во внимание прошение защиты Пучдемона более подробно изучить новые материалы дела, заявил политик журналистам после завершения заседания. Суд оставил каталонского деятеля на свободе, но под подпиской о невыезде.

"Суд одобрил просьбу защиты отложить слушания до 16 декабря", - подчеркнул он, покидая дворец правосудия, около которого его ожидали порядка сотни журналистов, среди которых четко выделяются группы сторонников и противников независимости Каталонии.

14 октября Верховный суд Испании выдал новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. Решение суда последовало после вынесения приговора по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. 17 октября суд Брюсселя по запросу прокуратуры королевства открыл рассмотрение этого дела, однако оставил Пучдемона на свободе под подписку о невыезде, поэтому экс-премьер Каталонии продолжает проживать в своем доме в южном предместье Брюсселя - Ватерлоо.

1 октября 2017 года состоялся плебисцит о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В момент проведения референдума правительство Каталонии возглавлял Пучдемон. Сразу после кризиса он бежал из Испании в Бельгию. Верховный суд пиренейского королевства уже выдавал европейский ордер на его арест в 2018 году, в результате Пучдемон был задержан в Германии.

Мадрид добивался выдачи Пучдемона в том числе по статье "Подстрекательство к бунту". Однако судебные власти ФРГ были согласны передать политика Испании только по обвинению в растрате госсредств. В результате Верховный суд королевства решил отозвать европейский ордер на арест политика. Тогда Пучдемона отпустили на свободу, и он вновь вернулся в Бельгию.

В новость были внесены изменения (12:40 мск) - добавлены подробности.

Теги
БельгияИспанияПучдемон, Карлес
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