Зеленский в очередной раз высказался за дипломатическое решение конфликта в Донбассе

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что дипломатический путь остается единственным для урегулирования ситуации в Донбассе.

"Мы знаем, что сделать это, установить мир в Донбассе, можно единственным путем - дипломатическим", - сказал он, выступая перед участниками инвестиционного форума в Мариуполе.

При этом президент подчеркнул, что для этого Украина "должна иметь сильную позицию и поддержку, быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются".