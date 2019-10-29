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Кризис на Украине

Зеленский в очередной раз высказался за дипломатическое решение конфликта в Донбассе

По словам украинского лидера, для этого Украина "должна иметь сильную позицию и поддержку, быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются"

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что дипломатический путь остается единственным для урегулирования ситуации в Донбассе.

"Мы знаем, что сделать это, установить мир в Донбассе, можно единственным путем - дипломатическим", - сказал он, выступая перед участниками инвестиционного форума в Мариуполе.

При этом президент подчеркнул, что для этого Украина "должна иметь сильную позицию и поддержку, быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются".

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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