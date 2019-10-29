Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: премьер-министр Ливана намерен подать в отставку

Как передает телеканал Al Hadath, Сааду Харири не удалось договориться с президентом республики Мишелем Ауном и партнерами по парламентским фракциям о перестановках в кабмине

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Саад Харири выступит во вторник с обращением, в котором объявит о своем уходе в отставку с поста главы коалиционного кабинета. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на правительственные источники.

По его информации, Харири не удалось договориться с президентом Ливана Мишелем Ауном и партнерами по парламентским фракциям о перестановках в кабинете, которые бы удовлетворили требования участников протестного движения в Бейруте.

В понедельник глава Центробанка Ливана Риад Саляме заявил телеканалу CNN, что экономику республики "настигнет коллапс, если в считанные дни не будет найдено решения, которое восстановит доверие граждан к государству".

Заявление главного банкира страны прозвучало на фоне продолжающихся с 17 октября массовых акций протеста, парализовавших Ливан. Демонстранты требуют отставки правительства Харири, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

На прошлой неделе они отвергли предложение Мишеля Ауна о вступлении в конструктивный диалог с властями и выдвинутый кабинетом антикризисный план реформ.

Теги
ЛиванАун, МишельХарири, Саад
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Заседание контактной группы по Донбассу проходит в Минске
На обсуждение вынесены вопросы, рассмотренные в рамках работы профильных групп
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС