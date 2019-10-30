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Пашинян приветствовал решение конгрессменов США о признании геноцида армян

Во вторник Плата представителей большинством голосов одобрила резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи

ТАСС, 30 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Палаты представителей Конгресса США признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году.

"Резолюция [о признании геноцида] - смелый шаг в направлении установления истины и исторической справедливости, он принесет утешение многим потомкам армян, переживших геноцид", - написал премьер в среду в своем Twitter.

Во вторник Плата представителей большинством голосов одобрила резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Похожие резолюции на протяжении десятилетий рассматривались конгрессменами, но так и не были вынесены на голосование. По мнению американских обозревателей, данный шаг приведет к серьезному ухудшению американо-турецких отношений.

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АрменияСША
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