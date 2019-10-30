В США законодатели призвали Помпео продлить ДСНВ

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес написали письмо госсекретарю США Майклу Помпео с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в 2021 году. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении законодателей.

"Крайне маловероятно, что администрация сможет договориться о заключении нового серьезного договора по контролю над вооружениями, который бы решал эти сложные вопросы (включение в него Китая и учет "новых стратегических систем России", - прим. ТАСС) до истечения срока действия ДСНВ в феврале 2021 года", - говорится в тексте письма. "За те 16 месяцев, которые остались до истечения срока нынешнего договора, мы призываем администрацию вместо этого приложить свою энергию для того, чтобы продлить ДСНВ, гарантируя тем самым стратегическую стабильность между Соединенными Штатами и Россией", - подчеркивают законодатели.

О договоре

Москва и Вашингтон подписали ДСНВ, который в России в неофициальном порядке чаще всего именуют СНВ-3, в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.