И.о. премьера Испании пообещал, что Каталония никогда не будет независимой

МАДРИД, 30 октября. /ТАСС/. Каталония никогда не выйдет из состава Испании. Об этом заявил в среду исполняющий обязанности председателя правительства страны Педро Санчес в интервью телеканалу Antena 3.

"Проблема в Каталонии заключается не в независимости, которой никогда не случится, - сказал и.о. премьера. - В Каталонии есть проблема сосуществования". "Мы являемся свидетелями провала движения за независимость с политической точки зрения", - добавил Санчес. Он также заверил, что готов вести диалог с региональными властями "в рамках демократической законности".

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Правительство Каталонии продолжает настаивать на необходимости проведения референдума о самоопределении автономной области. Мадрид неоднократно говорил, что не позволит провести такой плебисцит.