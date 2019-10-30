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Кризис в Сирии

Сирийский Конституционный комитет собрался на первую встречу

Полноценное рабочее заседание запланировано на 1 ноября
Описание
© Константин Прибытков/ТАСС

ЖЕНЕВА, 30 октября. /ТАСС/. Участники сирийского Конституционного комитета собрались на первую встречу в Женеве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Откроют работу заявления спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена и двух сопредседателей - Ахмеда Кузбари от правительства и Хади аль-Бахра от оппозиции. Первое заседание, как ожидается, будет иметь, скорее, символическое значение - члены комитета, представляющие правительство, оппозицию и гражданское общество впервые соберутся вместе в Зале Совета.

Полноценное рабочее заседание запланировано на пятницу, 1 ноября. В этот день, как ожидается, члены комитета должны сформировать рабочую комиссию, которая займется непосредственно разработкой конституционных проектов. Комитет в полном составе в дальнейшем будет затем собираться периодически, чтобы рассмотреть подготовленные предложения. Однако, как показывает практика сирийских переговоров в Женеве, сроки зачастую подвергаются корректировке, а достижение договоренностей даже по самым простым вещам может затянуться на недели.

Зал Совета не предусматривает деления на стороны: представители каждого из трех списков Конституционного комитета - правительства, оппозиции и гражданского общества - держатся вместе. В центре зала расположена трибуна, откуда выступят с заявлениями Педерсен, Кузбари и аль-Бахра. Встреча Комитета, таким образом, - это не переговоры, которые требуют свести за одним столом разные стороны, а скорее заседание представительного органа, призванного выразить ожидания сирийского народа от политического урегулирования.

Теги
СирияКризис в СирииПедерсен, Гейр
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