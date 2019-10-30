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В Литве заявили, что полностью откажутся от российских военных технологий к 2025 году

Глава военного ведомства страны Раймундас Кароблис сообщил, что состоящие на вооружении российские вертолеты Ми-8 планируют заменить на Black Hawk американского производства

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Литвы полностью откажутся от использования военной техники и технологий российского производства к 2025 году. Об этом в среду на заседании парламентского комитета по национальной безопасности и обороне заявил глава военного ведомства Раймундас Кароблис.

"После замены состоящих на вооружении российских вертолетов Ми-8 машинами американского производства Black Hawk техники и технологий российского происхождение в нашей армии не останется", - сказал он.

По оценке министра, это произойдет к 2025 году. "Пока американские машины не поступили, придется поддерживать нахождение в строю вертолетов российского производства, ремонтировать их", - отметил Кароблис.

Соглашение о приобретении Black Hawk Литва планируется подписать до конца 2020 года. Согласно планам, будет закуплено шесть новых машин, за которые придется заплатить около €300 млн. На вооружение литовской армии они могут быть поставлены к концу 2024 года.

В настоящее время вертолетный парк ВВС Литвы состоит из трех машин семейства Dauphin производства франко-германской компании Eurocopter, закупленных за €52 млн, и трех вертолетов российского производства Ми-8. Летный ресурс российских машин находится на исходе.

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ЛитваРоссия
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