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Министр культуры Украины предложил запретить гражданам РФ владеть украинскими СМИ

По мнению Владимира Бородянского, это станет элементом "защиты государства и информационного пространства от гибридной войны и фейков"

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Украина должна запретить российским гражданам быть собственниками украинских СМИ. Об этом заявил в среду министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использование российского капитала для финансирования или участия в СМИ", - процитировало украинское издание Liga заявление Бородянского.

Министр пояснил необходимость реализации его инициативы тем, что это якобы станет элементом "защиты государства и информационного пространства от гибридной войны и фейков".

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