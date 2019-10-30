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Кризис на Украине

Украинское командование ужесточило правила нахождения в зоне силовой операции в Донбассе

В частности, лицам, которые не задействованы в операции, ограничен въезд и выезд из зоны ее проведения

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Командование так называемой операции объединенных сил в Донбассе ужесточило правила нахождения в зоне конфликта и расширило полномочия силовиков. Об этом в среду сообщила пресс-служба штаба операции.

"28 октября 2019 года в районе проведения операции объединенных сил приказом командующего объединенных сил введен режим "желтый", - говорится в сообщении на странице в Facebook. Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие. Им также разрешено временно ограничивать движение транспорта и пешеходов в отдельных районах зоны конфликта.

В свою очередь лицам, которые не задействованы в операции, ограничен въезд и выезд из зоны ее проведения, а также право хранить и перемещать оружие и боеприпасы.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября находился в районе Золотого в Донбассе, где общался с представителями одной из украинских националистических организаций, которые выступают против выполнения достигнутых в Минске договоренностей о разведении сил и средств в Донбассе. Глава государства говорил с ними о необходимости завершения процесса разведения сил и требовал убрать оружие. Однако собеседники не достигли взаимопонимания, конец беседы проходил на повышенных тонах.

В штабе силовой операции позже сообщили, что эта группа вооруженных людей находилась в Донбассе нелегально. На следующий день оружие националистов было вывезено из Золотого.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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