Салливан заявил, что Порошенко не стремился бороться с коррупцией на Украине

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Бывший украинский президент Петр Порошенко не стремился проводить реформы, направленные на борьбу с коррупцией в своей стране. Об этом заявил в среду выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост американского посла в России Джон Салливан. Он выступил на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

"Главное препятствие для любого рода антикоррупционых реформ на Украине ни технически, ни финансово не поддерживается Соединенными Штатами, но зависит от стремления украинского правительства усмирять своих олигархов и реформировать свою систему", - подчеркнул Салливан, который в настоящее время занимает пост первого заместителя госсекретаря США.

"Мы видели это [случаи коррупции] на протяжении [последних] двух лет и призывали президента Порошенко заниматься хоть какими-то антикоррупционными реформами. И [у него] не было никакого стремления к этому. Я считаю это наибольшим препятствием на пути к любого рода антикоррупционной реформе", - заключил первый замгоссекретаря США.