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СМИ: активистов российского объединения "Единство Крыма" пригласили в Пражский град

Посольство Украины выразило протест против участия активистов в приеме по случаю Дня образования Чехословакии

ПРАГА, 31 октября. /ТАСС/. Представители крымско-татарского объединения "Единство Крыма" ("Къырым бирлиги"), которое является альтернативой запрещенному в России "Меджлису крымско-татарского народа", были приглашены 28 октября в Пражский град на прием по случаю чешского государственного праздника - Дня образования Чехословакии, который дал президент республики Милош Земан. Об этом сообщило в среду издание DenikN.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек отказался опровергнуть информацию издания. Он, тем не менее, сказал, что, по мнению Земана, присоединение Крыма к РФ прошло в противоречии с нормами международного права.

Протест против участия активистов "Единства Крыма" в приеме в Пражском граде выразило посольство Украины в Чехии. Этот факт, как заявили там, может негативно отразиться на чешско-украинских отношениях. Глава МИД республики Томаш Петржичек дистанцировался от инициативы администрации президента, сказав, что приглашение гостей на государственный прием находится в ее исключительной компетенции.

Президент Чехии 10 октября 2017 года, отвечая на вопрос члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко заявил, что "Крым - это уже свершившийся факт", а Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".

По мнению Земана, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". При этом чешский лидер считает, что передача Никитой Хрущевым полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой.

Теги
Земан, МилошУкраинаЧехияРоссия
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