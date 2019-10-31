NYT: США сократят свой контингент в Сирии всего на 100 человек

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Численность ограниченного контингента американских войск в Сирии после так называемого их отвода достигнет 900 человек и сократится всего на 100 человек. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, ссылающаяся на военные источники.

По их данным, к настоящему времени минимум половина американского контингента общей численностью 1 тыс. человек покинула территорию Сирии. Оставшаяся часть будет сокращена до 250 штыков, занимающих позиции в районе Дэйр-эз-Зора. При этом командование ВС США передислоцирует из Ирака в Сирию несколько сотен военнослужащих в сопровождении бронемашин и нескольких танков. На охрану нефтяных месторождения в сирийском Дэйр эз-Зоре решено мобилизовать около 500 американских военнослужащих.

По выкладкам газеты, после перегруппировки общая численность американских войск приблизится к 900 военным. Это всего на 100 человек меньше прежнего контингента.

17 октября США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. Турецкая сторона согласилась прекратить военные действия на 120 часов, чтобы дать возможность отрядам СДС покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики.