Премьер-министр Японии заявил, что запущенная КНДР ракета была баллистической

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. КНДР в четверг провела запуск баллистической ракеты малой дальности. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"По нашим данным, Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты малой дальности. Мы решительно осуждаем [запуск]", - заявил глава японского правительства. Синдзо Абэ призвал уделить максимальное внимание обеспечению безопасности страны в связи с очередным северокорейским ракетным пуском.

Береговая охрана Японии в четверг сообщила, что КНДР осуществила запуск ракеты в сторону Японского моря. Подчеркивается, что ракета КНДР не достигла японской территории или исключительной экономической зоны страны в Японском море. В Министерстве обороны Японии считают, что ракета, запущенная КНДР, могла быть баллистической.

Заседание Совбеза

Как сообщило японское общественное телевидение, Япония в четверг провела экстренное заседание Совета безопасности страны.

Отмечается, что его возглавлял Синдзо Абэ. Глава японского правительства ранее поручил всем профильным министерствам и ведомствам страны собирать, анализировать информацию и предоставлять ее населению, удостовериться в безопасности воздушного и морского пространства страны и быть готовыми к любому неожиданному развитию ситуации.

2 октября КНДР сообщила об успешном испытании баллистической ракеты подводных лодок типа "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"). Она пролетела 450 км и достигла высоты в 910 км, но, как отмечают в Пхеньяне, могла бы преодолеть большее расстояние, если бы пуск был осуществлен под оптимальным углом.