Зеленский заявил, что Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к еще более тесному сотрудничеству с НАТО, чем прежде.

"Мы готовы еще теснее сотрудничать с альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, - сказал он по итогам заседания в Киеве комиссии Украина-НАТО. - Не снимая с повестки дня возможность присоединения к Плану действий по членству в НАТО, мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает такого формата отношений".

По словам Зеленского, на заседании в Киеве была достигнута договоренность по обновленному пакету совместных проектов.

"Мы также обсудили перспективы нашего сотрудничества в рамках Программы расширенных возможностей НАТО, - продолжал президент Украины. - Я доказал сегодня, что Украина уже готова выйти на этот новый уровень партнерства с альянсом. Мы также продолжим общие усилия по укреплению безопасности и стабильности в черноморском регионе. Будем наращивать обмен информацией, развивать линии коммуникаций, активизируем проведение общих учений".