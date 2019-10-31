Посол в РФ уверен, что отношения России и Аргентины будут лишь улучшаться

ВОЛГОГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Российско-аргентинские отношения в будущем будут укрепляться и развиваться. Об этом в четверг заявил ТАСС посол Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио.

"Отношения между Россией и Аргентиной всегда были на высоком уровне и во времена империи, и в советский период, и сейчас. Двусторонние отношения только улучшаются и крепнут, адаптируются к новым условиям. Я уверен, что они будут становиться только лучше", - сказал он.

В воскресенье в Аргентине состоялись выборы президента. Явка составила 80,84%. Победу одержал кандидат от левоцентристской коалиции Альберто Фернандес.