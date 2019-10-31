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Моралес поблагодарил Путина за поздравления с победой на выборах президента Боливии

Эво Моралес также написал, что "Боливия и Россия - братские страны"

ТАСС, 31 октября. Президент Боливии Эво Моралес в четверг поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поздравления с переизбранием главой государства, выразив надежду на углубление сотрудничества между странами.

"Я очень благодарен брату - Владимиру Путину, президенту России, - за поздравления и выражение стремления продолжать совместные инвестиционные проекты в сферах научно-технического и промышленного развития на благо нашего народа. Боливия и Россия - братские страны", - написал Моралес в своем Twitter. При этом он приложил фотографию текста поздравления от Путина, переданного правительству Боливии российским посольством в Ла-Пасе.

Голосование на президентских выборах в Боливии состоялось 20 октября. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, победу на них одержал действующий глава государства Моралес, набравший 47,08% голосов, в то время как его основной соперник - Карлос Меса - заручился поддержкой 36,51% избирателей. В соответствии с законодательством страны, для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов.

Теги
Моралес, ЭвоПутин, Владимир ВладимировичБоливияРоссия
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