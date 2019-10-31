Украина сократила 19 тыс. чиновников в районных администрациях

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины принял решение сократить почти 19 тыс. сотрудников в районных государственных администрациях по всей Украине. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы сокращаем штат районных государственных администраций на 18 449 позиций <...>. Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов", - написал он на своем Telegram-канале.

При этом, по словам Дубилета, правительство "создаст все условия для увольняемых сотрудников, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, даже до момента увольнения". По его словам, люди за два месяца до этого получат предупреждения, им выплатят все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.

Министр также пояснил, что решение о сокращении было принято, поскольку в результате анализа работы районных администраций правительство увидело, что часть функций дублируются с объединенными территориальными громадами, созданными в рамках децентрализации. Кроме того, часть функций устарела и будет ликвидирована, и еще ряд функций будут вынесены на уровень областных администраций. Дубилет также признал, что решение о сокращении является резким и "болезненным". "Я читаю, что правительство должно было проводить эти сокращения более плавно последние два года (с ходом децентрализации). Однако, к сожалению, этого не делалось - возможно, из-за выборов", - заключил он.