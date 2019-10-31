Столтенберг заявил в Раде, что путь к членству в НАТО непростой и необходимы реформы

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Двери НАТО остаются открытыми, однако путь к членству в организации не является простым и требует проведения значительных реформ. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая с обращением в Верховной раде Украины по итогам заседания комиссии Украина - НАТО.

"Как суверенное государство Украина имеет право выбирать собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми, но путь к членству в НАТО не является легким. Тем, кто хочет этого, необходимо иметь преданность (ценностям НАТО - прим ТАСС) и осуществлять значительные реформы", - сказал генсек. Столтенберг подчеркнул, что партнерство Украины и НАТО - это "не дорога с односторонним движением". "Несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства у себя дома, Украина в течение многих лет доказала, что она является крепким и эффективным партнером НАТО, принимая участие в миссиях и операциях НАТО по всему миру", - сказал Столтенберг.

По его словам, новоизбранный парламент Украины имеет историческую возможность изменить страну в лучшую сторону. В этой связи генсек похвалил депутатов, которые, по его мнению, своей законодательной активностью уже "сделали мощный рывок вперед". "Я ожидаю внедрения закона о национальной безопасности, принятого в прошлом году, с парламентским надзором над СБУ, оборонными институтами", - сказал генсек альянса.

Столтенберг также сообщил, что советники НАТО будут работать на Украине по вопросам внедрения евроатлантических принципов с целью усиления верховенства права, обеспечения прав меньшинств, борьбы с коррупцией. Он считает, что все это в совокупности будет поддерживать стремления Украины вступить в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее в четверг, что Киев готов к еще более тесному сотрудничеству с НАТО, чем прежде, чтобы ускорить подготовку к членству в НАТО. По его словам, вопрос о возможном предоставлении Киеву Плана действий по членству НАТО не снят с повестки дня и что Украина готова на практике доказывать то, что она заслуживает получения ПДЧ.