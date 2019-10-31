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Украина и НАТО подтвердили позиции по Донбассу и Крыму

Киев и альянс вновь заявили, что Крым является украинской территорией и в очередной раз призвали Россию "возвратить контроль" за полуостровом Украине

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. НАТО подтвердила свои позиции по Донбассу и Крыму, заявила о стратегической важности для альянса черноморского региона и призвала Киев выполнить рекомендации Венецианской комиссии по правам нацменьшинств. Эти позиции изложены в заявлении по итогам состоявшегося в четверг заседания совместной комиссии с участием украинского президента Владимира Зеленского и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, посетившего Украину во главе делегации НАТО.

"Этот визит является мощной демонстрацией непоколебимой поддержки суверенитета Украины и территориальной целостности в рамках международно признанных границ", - говорится в заявлении. Страны НАТО в этом документе поддержали стремление президента Зеленского к мирному разрешению конфликта в Донбассе. Украина и НАТО призвали к выполнению минских соглашений и вновь обвинили Россию во "вмешательстве" в конфликт в Донбассе. НАТО и Украина также выразили поддержку процессу разведения сил сторон конфликта в регионе.

Киев и Североатлантический альянс подтвердили позицию, согласно которой Крым является украинской территорией и в очередной раз призвали Россию "возвратить контроль" за полуостровом Украине. В заявлении выражается обеспокоенность наращиванием военного потенциала России в Крыму.

Новых решений по сближению нет

Страны НАТО пообещали продолжить оказание Украине помощи в области безопасности, в том числе в переводе Вооруженных сил страны на натовские стандарты. В заявлении подчеркивается стратегическая важность черноморского региона для безопасности НАТО и Украины, а также говорится о планах продолжить проведение совместных учений. Документ также приветствует участие Украины в операциях НАТО, которое повышает оперативную совместимость войск сторон.

В совместном заявлении подтверждаются ранее принятые НАТО решения относительно возможной перспективы вступления Украины в альянс, однако не содержится новых обязательств по продвижению в направлении этой цели. "В свете вновь заявленных стремлений Украины к членству в НАТО, мы сохраняем приверженность нашим решениям, принятым на Бухарестском и других саммитах, - говорится в заявлении. - Мы будем совместно работать и адаптировать наше особенное партнерство в рамках комиссии НАТО - Украина, которое вносит вклад в построение стабильной, мирной и неделимой Европы".

Закон об образовании

Страны НАТО в заявлении приветствовали результаты состоявшихся в этом году на Украине президентских и парламентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский и партия его сторонников. Альянс призвал новую украинскую администрацию провести реформы, направленные на борьбу с коррупцией, укрепление верховенства закона, защиту прав человека и прав меньшинств.

В частности, в совместном заявлении НАТО призывает украинские власти выполнить рекомендации Венецианской комиссии об изменении украинского закона "Об образовании", предусматривающие ограничение перехода на украинский язык преподавания в школах, где оно ведется на русском, венгерском и других языках, не имеющих в стране статуса государственного. Включить этот пункт в заявление потребовала Венгрия, которая пригрозила в противном случае наложить вето на итоговое заявление комиссии Украина - НАТО.

Теги
УкраинаСтолтенберг, ЙенсЗеленский, Владимир Александрович
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