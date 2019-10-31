В Турции сообщили, что работы по развертыванию С-400 продлятся до весны 2020 года

АНКАРА, 31 октября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в четверг, что работы по введению в эксплуатацию российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 продлятся до весны 2020 года.

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"Работы, после которых эти системы ПВО [С-400] будут работать в полную силу, продолжатся до весны 2020 года", - приводит его слова Anadolu.

Акар также сообщил, что Анкара все еще продолжает вести переговоры с Вашингтоном о возможных поставках американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

В июле этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что "активное использование С-400 может начаться в апреле 2020 года" после того, как пройдут необходимое обучение турецкие военные специалисты.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО.

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