Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Ираке

В Ираке за месяц беспорядков погибли 250 человек

Число пострадавших превысило 11 тыс. 

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. За месяц сопровождающихся насилием и беспорядками акций протеста в Ираке погибли 250 человек. Такие данные обнародовал в четверг комитет парламента страны по правам человека, передает телеканал Al-Hadath. Число пострадавших превысило 11 тыс.

По данным законодателей, с начала протестного движения были задержаны 2500 иракцев, 500 из них все еще находятся в заключении.

В среду правительственная Высшая комиссия по правам человека объявила, что только за минувшую неделю в Ираке погибли 100 человек. При этом Объединенный оперативный штаб армии отверг какую-либо причастность силовиков к убийствам людей, заявив, что в нескольких районах Багдада были задержаны участники преступных групп, которые подозреваются в нападениях на протестующих.

1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Однако мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. Первая волна столкновений унесла, по официальным данным, жизни 157 человек. После непродолжительного затишья на прошлой неделе демонстрации и беспорядки возобновились как в столице, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны.

Теги
ИракАкции протеста в Ираке
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
В США заявили, что будут вводить санкции против Ирана до диалога о новом ядерном договоре
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук считает, что американские санкции "стали причиной разрушения иранского нефтяного сектора"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС