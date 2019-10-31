В Ираке за месяц беспорядков погибли 250 человек

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. За месяц сопровождающихся насилием и беспорядками акций протеста в Ираке погибли 250 человек. Такие данные обнародовал в четверг комитет парламента страны по правам человека, передает телеканал Al-Hadath. Число пострадавших превысило 11 тыс.

По данным законодателей, с начала протестного движения были задержаны 2500 иракцев, 500 из них все еще находятся в заключении.

В среду правительственная Высшая комиссия по правам человека объявила, что только за минувшую неделю в Ираке погибли 100 человек. При этом Объединенный оперативный штаб армии отверг какую-либо причастность силовиков к убийствам людей, заявив, что в нескольких районах Багдада были задержаны участники преступных групп, которые подозреваются в нападениях на протестующих.

1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Однако мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. Первая волна столкновений унесла, по официальным данным, жизни 157 человек. После непродолжительного затишья на прошлой неделе демонстрации и беспорядки возобновились как в столице, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны.