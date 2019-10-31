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Генсек ОБСЕ призвал НАТО и РФ возобновить диалог между военными для обсуждения разоружения

Альянс заморозил все виды "практического военного и гражданского" сотрудничества с Россией в апреле 2014 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. НАТО и России следует возобновить контакты между военными для укрепления доверия и продолжения диалога по контролю над вооружениями. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Контакты по линии военных ведомств между НАТО и Россией были свернуты несколько лет назад, - сказал он. - Очень важно, чтобы предпринимались меры по укреплению доверия, в том числе это касается и контроля над обычными вооружениями".

1 апреля 2014 года НАТО заморозила на три месяца все виды "практического военного и гражданского" сотрудничества с Россией, а в июне руководство НАТО решило, что возврат к "стратегическому партнерству между НАТО и Россией на данном этапе невозможен".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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