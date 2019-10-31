Глава комитета Рады от "Слуги народа" может потерять свой пост из-за секс-скандала

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко может потерять должность из-за телефонной переписки о предоставлении сексуальных услуг, которую он вел в зале заседаний парламента. Об этом заявил в четверг глава фракции Давид Арахамия.

"Есть три пути решения этого вопроса, которые потенциально могут быть. Первый путь - господин Яременко уходит с должности главы комитета. Второй путь, более строгий, - господин Яременко уходит из фракции. Третий путь, совсем строгий, - господин Яременко добровольно сложит депутатский мандат", - заявил Арахамия, подчеркнув, что игнорировать произошедшее нельзя.

В то же время он признал, что решение будет принимать фракция "Слуга народа", причем после того, как Яременко пояснит инцидент со своей стороны.

С требованием уволить Яременко с должности главы комитета выступили и депутаты от "Оппозиционный платформы - За жизнь". "Требуем от Богдана Яременко добровольно сложить полномочия главы комитета. Ваша добровольная отставка - это единственная возможность сохранить "политическое лицо" и смягчить удар, который вы нанесли по репутации всего украинского парламента. Обращаемся к фракции "Слуга народа", руководству парламента, ко всем коллегам-парламентариям поддержать инициативу по отстранению Богдана Яременко от руководства комитетом. Дальнейшее пребывание этого политика на должности главы комитета будет дискредитировать весь украинский парламентаризм", - сказано в обращении оппозиционеров, обнародованном на официальном сайте партии в четверг.

Накануне украинские журналисты сфотографировали во время заседания Рады телефон Яременко, когда он переписывался с неизвестной девушкой. Депутат пытался договориться с ней о предоставлении сексуальных услуг за деньги. В дальнейшем Яременко заявил, что это была провокация с его стороны. Он утверждал, что якобы знал о том, что его переписку снимали, и таким образом хотел проучить слишком любопытных представителей СМИ. В дальнейшем Яременко удалил пост в Facebook о том, что он намеренно показал текст журналистам, и разместил новый - с извинениями перед женой, детьми, фракцией и президентом.