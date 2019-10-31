В США заявили, что отслеживают ситуацию с пусками ракет КНДР

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. США консультируются с Японией и Южной Кореей в связи с информацией о запуске ракет КНДР. Об этом заявили в четверг ТАСС представитель американской администрации высокого ранга.

"США в курсе сообщений о запуске ракет КНДР, - отметил он. - Мы продолжаем отслеживать ситуацию и находимся в тесном контакте с нашими союзниками в Японии и Южной Корее".

КНДР в четверг осуществила новый ракетный запуск в сторону Японского моря. По данным японской береговой охраны, а также Министерства обороны страны, две баллистические ракеты малой дальности КНДР не достигли территорий Японии или ее исключительной экономической зоны в Японском море. В связи с ракетным пуском в Японии прошло заседание национального Совета безопасности под руководством премьер-министра Синдзо Абэ.