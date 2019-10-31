СМИ: военные США и СДС провели совместное патрулирование нефтяных районов в Сирии

ТАСС, 31 октября. Американские военные и бойцы коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные отряды, провели совместное патрулирование нефтеносного района на северо-востоке Сирии. Об этом в четверг сообщило агентство Firat.

По его информации, "совместный конвой сил США и СДС провел патрулирование в нефтяных районах сельской местности на северо-востоке Сирии". Американская часть конвоя состояла из пяти армейских машин.

Это первая подобная миссия, проведенная в этом районе американскими войсками совместно с отрядом СДС, после объявления о выводе сил США из северо-восточных районов Сирии до начала военной операции Турции.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" для создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

28 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены перебросить дополнительные наземные механизированные силы на север Сирии для охраны нефтяных полей от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).