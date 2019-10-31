СМИ: власти Швеции высылают из страны шесть экстремистов, в том числе россиянина

СТОКГОЛЬМ, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло в четверг решение депортировать пять радикальных исламистов, представляющих угрозу для безопасности страны. Решение о высылке еще одного экстремиста было принято несколько недель назад, сообщило агентство ТТ.

По данным полиции безопасности (СЕПО), эти люди, среди которых есть имамы, способствовали усилению террористической угрозы в Швеции, радикализации тысяч людей. Детали не приводятся, так как СЕПО засекретила информацию. По информации агентства ТТ, три экстремиста являются гражданами Ирака, еще двое - России и Египта, один - лицо без гражданства.

"Правительство решило выслать шесть человек, которые представляют собой угрозу безопасности, после того, как я изучил документацию СЕПО и то, что заявили стороны", - прокомментировал министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

В июне СЕПО сообщила, что обратилась в миграционное управление с требованием выслать из страны ряд лиц, представляющих угрозу безопасности. По мнению полиции, число экстремистов в Швеции в последние годы увеличилось с сотен до тысяч. Как отметил глава СЕПО Клас Фриберг, сокращение количества радикалов имеет решающее значение для долгосрочного снижения террористической угрозы и содействия безопасности Швеции.

Как говорится в последнем докладе СЕПО, главная угроза для безопасности Швеции - это "воинствующий исламизм". По данным полиции, 71,7% сторонников радикального исламизма родились за границей, 26,4% - в Швеции, но при этом один или оба родителя этих людей являются выходцами из других стран.