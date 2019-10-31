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СМИ: полиция применила в центре Афин слезоточивый газ для разгона студентов

В марше принимали участие и члены внепарламентских левых партий

АФИНЫ, 31 октября. /ТАСС/. Полицейский спецназ применил в четверг в центре Афин слезоточивый газ для разгона группы студентов, которые пытались прорваться через кордоны к греческому парламенту. Об этом сообщил новостной портал Newsit.

По его данным, потасовка молодежи со стражами порядка произошла в конце студенческого марша, в котором принимали участие и члены внепарламентских левых партий. Когда колонна прошла от Афинского университета к парламенту, от нее отделилась группа активистов с красными флагами в руках, которые пытались пробиться к стенам парламента. В спецназ полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

После этого нападавшие отступили и направились к афинскому Политехническому институту.

Марш протеста проводился, в частности, с требованием отмены принятого новым правительством закона, разрешающего полицейским заходить на территорию университетов для пресечения противоправных действий. До этого в течение многих лет греческие вузы пользовались правом экстерриториальности, и вход полиции туда был разрешен только по разрешению ректората. Но администрации вузов, как правило, таких разрешений не давали, опасаясь последующих акций вандализма в отношении учебных помещений. Этим пользовались анархисты, превратившие некоторые из вузов в базы для подготовки "коктейлей Молотова", которыми они забрасывали полицейских во время своих вылазок.

Аналогичные беспорядки с участием студентов у стен парламента уже имели место 24 октября. Полиция тогда также применила слезоточивый газ для разгона группы студентов, которые пытались прорваться через полицейские кордоны к парламенту. В той стычке пострадал 19-летний студент, которому один из небольших контейнеров с таким газом попал в голову. Студенту оказали первую помощь в местной больнице.

Теги
Греция
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