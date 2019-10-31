Эрдоган планирует посетить Грузию с визитом весной 2020 года

ТБИЛИСИ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией в Анкаре заявил, что посетит Тбилиси с визитом весной 2020 года.

"Я благодарю господина премьера и драгоценную делегацию за плодотворный визит. После проведения заседания совета стратегического партнерства я готов принять ваше приглашение в связи с визитов в Грузию весной", - цитирует Эрдогана пресс-служба администрации грузинского правительства.

Кроме того, Гахария и Эрдоган договорились в ноябре провести заседание межправительственных комиссий на уровне министров экономики.

В последний раз Эрдоган посещал Грузию в мае 2010 года. Его визит носил рабочий характер. Тогда Эрдоган занимал пост премьер-министра Турции.

Грузия и Турция установили дипломатические отношения в мае 1992 года. С ноября 2008 года между странами действует соглашение о свободной торговле. Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. С января по сентябрь товарооборот между Грузией и Турцией составил более $1,2 млрд, что на 3,2% больше по сравнению с прошлогодними показателями.