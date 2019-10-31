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Рада создала комиссию по расследованию взрывов на украинских военных складах с 2014 года

За последние годы в стране произошло несколько случаев пожара на военных складах, каждый из которых вызвал большой резонанс в обществе

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Верховная рада Украины создала временную следственную комиссию по расследованию всех случаев пожара в период с 2014 по 2018 годы на складах боеприпасов в стране. За такое постановление проголосовали 339 при 226 необходимых.

"Создать временную следственную комиссию Верховной рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы в городах Ичня Черниговской области, Калиновка Винницкой области, Балаклея Харьковская области, Сватово Луганская области и Кривой Рог Днепропетровской области", - сказано в документе.

Согласно документу, комиссия создана с целью осуществления парламентского контроля за расследованием, а также предполагает разработку предложений парламенту, правительству на основании результатов расследования и поднятие вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

За последние годы на Украине произошло несколько случаев пожара на военных складах, каждый из которых вызвал большой резонанс в обществе. Несмотря на заявления чиновников о неопровержимых доказательствах диверсии, расследование продвигается крайне медленно. Первый крупный инцидент, который станет предметом расследования комиссии, произошел 29 октября 2015 года, когда детонировали боеприпасы на складе в Сватово Луганской области. В результате происшествия погибли четыре военных, еще четверо получили ранения, были разрушены несколько домов и повреждено здание одной из школ.

Еще два случая пожара произошли в марте и сентябре 2017 года: на складе в боеприпасами в Балаклее Харьковской области и в Калиновке Винницкой области. Спустя год взрывы произошли на 6-м арсенале командования сил поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ичне в Черниговской области. Из зоны возможного поражения эвакуированы около 10 тыс. человек, а в медучреждения "из-за дыма" обратились 63 пострадавших.

В связи со слабыми темпами расследования данных случаев украинские эксперты высказывают предположения, что взрывы на складах с боеприпасами являются способом сокрытия хищений оружия для сбыта на "черном рынке" или результатом ненадлежащего контроля за арсеналами.

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