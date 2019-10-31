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МИД Уругвая вызвал посла Бразилии из-за высказываний Болсонару о президентских выборах

Посол Антониу Симойс предоставил главе департамента стран Америки Адриане Лиссидини подробности, связанные с этими высказываниями, сообщили в ведомстве

ТАСС, 31 октября. Министерство иностранных дел Уругвая вызвало посла Бразилии в этой стране в связи с высказываниями бразильского президента Жаира Болсонару. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте уругвайского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня Министерство иностранных дел вызвало посла Федеративной Республики Бразилия в Уругвае господина Антониу Симойса и попросило у него объяснений в связи с заявлениями господина президента Болсонару газете O Estado de São Paulo, сделанными 29 октября и касающимися избирательного процесса, который проходит в нашей стране", - отмечено в документе. Как сообщили в ведомстве, посол Симойс предоставил главе департамента стран Америки Адриане Лиссидини подробности, связанные с этими высказываниями.

В минувшее воскресенье в Уругвае состоялся первый тур президентских выборов, по итогам которых во второй тур вышли представитель правящей левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Даниэль Мартинес и член правоцентристской Национальной партии "Бланко" Луис Лакалье. Голосование состоится 24 ноября. В начале этой недели Болсонару прокомментировал избирательную гонку в Уругвае, заявив, что он рассчитывает на победу оппозиционного кандидата на пост президента этой страны. "Мы болеем за то, чтобы там победил кто-то, разделяющий наши взгляды. Тогда Уругвай будет нам ближе", - сказал глава государства.

Ранее бразильский лидер не раз допускал нелицеприятные высказывания в адрес латиноамериканских политиков, представляющих левые силы. В частности, в августе этого года он назвал "бандитами" кандидатов на пост президента и вице-президента Аргентины Альберто Фернандеса и Кристину Фернандес де Киршнер. В минувшее воскресенье эти политики одержали победу на выборах.

Теги
БразилияУругвай
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