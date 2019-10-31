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WSJ: МВД США приостановило использование произведенных в Китае беспилотников

По данным издания, американские официальные лица обеспокоены тем, что их использование создает угрозу для инфраструктуры

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Временный запрет на использование беспилотников, произведенных в Китае или имеющих китайские комплектующие, ввело Министерство внутренних дел США, которое курирует вопросы, связанные с природными ресурсами. Как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя министерства Ника Гудвина, запрет на использование беспилотников будет действовать до тех пор, пока не будет завершен анализ потенциальных рисков, связанных с их использованием.

Американские официальные лица обеспокоены тем, что использование китайских беспилотников создает угрозу для инфраструктуры, отметила газета. Их беспокоит то, что к собранной беспилотниками информации может быть доступ у китайских властей, а также то, что эта информация может оказаться доступной для хакеров.

По данным газеты, Министерство внутренних дел США располагает самым крупным из федеральных ведомств страны флотом беспилотных летательных аппаратов: их у него около 800, они предназначены для борьбы с лесными пожарами, инспекции гидротехнических сооружений, контроля за эрозией почв.

В сентябре на рассмотрение Конгресса США был внесен законопроект, предусматривающий запрет на закупки федеральными ведомствами США беспилотников в Китае или любой другой стране, которая представляет угрозу национальной безопасности США.

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СШАКитай
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