Президент Абхазии сохранил почти весь состав кабинета министров

СУХУМ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал в четверг ряд указов о назначении структуры кабинета министров республики, продлив при этом срок полномочий почти всех министров, не утверждены лишь кандидаты на должности трех министров. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте президента.

Образованное после слияния министерство здравоохранения и социального обеспечения возглавил Тамаз Цахнакия. А образованные после упразднения должностей министров по сельскому хозяйству и туризму госкомитеты также возглавили экс-министры Республики Абхазия.

"Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по сельскому хозяйству Какалия Амирана Георгиевича. Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по курортам и туризму Гарцкия Автандила Зефиковича", - сообщается на сайте.

В общей сложности продлены сроки полномочий шести министров. Ранее были переназначены министры иностранных дел, обороны и внутренних дел республики. Таким образом, остаются неутвержденными кандидатуры министров просвещения, экономики и юстиции.

Ранее сообщалось, что Хаджимба реорганизовал и переименовал несколько министерств республики. В частности, президент принял решение объединить министерство здравоохранения и министерство труда, занятости и социального обеспечения Абхазии, образовав на их базе министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия. Кроме того, министерство культуры и охраны историко-культурного наследия переименовано в министерство культуры, министерство образования и науки - в министерство просвещения, а Пенсионный фонд Абхазии реорганизован в государственное учреждение министерства здравоохранения и социального обеспечения республики.

Второй тур выборов президента Абхазии, в котором победил Хаджимба, состоялся 8 сентября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, Хаджимба набрал 47,39% голосов избирателей (39793), глава оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния