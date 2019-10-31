Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Абхазии сохранил почти весь состав кабинета министров

Продлены сроки полномочий шести министров

СУХУМ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал в четверг ряд указов о назначении структуры кабинета министров республики, продлив при этом срок полномочий почти всех министров, не утверждены лишь кандидаты на должности трех министров. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте президента.

Образованное после слияния министерство здравоохранения и социального обеспечения возглавил Тамаз Цахнакия. А образованные после упразднения должностей министров по сельскому хозяйству и туризму госкомитеты также возглавили экс-министры Республики Абхазия.

"Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по сельскому хозяйству Какалия Амирана Георгиевича. Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по курортам и туризму Гарцкия Автандила Зефиковича", - сообщается на сайте.

В общей сложности продлены сроки полномочий шести министров. Ранее были переназначены министры иностранных дел, обороны и внутренних дел республики. Таким образом, остаются неутвержденными кандидатуры министров просвещения, экономики и юстиции.

Ранее сообщалось, что Хаджимба реорганизовал и переименовал несколько министерств республики. В частности, президент принял решение объединить министерство здравоохранения и министерство труда, занятости и социального обеспечения Абхазии, образовав на их базе министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия. Кроме того, министерство культуры и охраны историко-культурного наследия переименовано в министерство культуры, министерство образования и науки - в министерство просвещения, а Пенсионный фонд Абхазии реорганизован в государственное учреждение министерства здравоохранения и социального обеспечения республики.

Второй тур выборов президента Абхазии, в котором победил Хаджимба, состоялся 8 сентября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, Хаджимба набрал 47,39% голосов избирателей (39793), глава оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль Джумкович
Реклама на ТАСС
Рада выделила $40 млн для погашения долгов перед шахтерами
Ранее шахтеры из всех регионов Украины грозились начать акцию протеста в Киеве, если им не выплатят долги по зарплате
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС