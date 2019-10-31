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Рада выделила $40 млн для погашения долгов перед шахтерами

Ранее шахтеры из всех регионов Украины грозились начать акцию протеста в Киеве, если им не выплатят долги по зарплате

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Верховная рада выделила 1 млрд гривен ($40 млн) на погашение задолженности по зарплате шахтерам и долгов угледобывающих предприятий за электроэнергию. За соответствующий законопроект с поправками в госбюджет на текущий год в четверг проголосовал 291 депутат.

Документ, в частности, предусматривает дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен, что позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.

Ранее шахтеры из всех регионов Украины грозились начать акцию протеста в Киеве, если им не выплатят долги по зарплате. Такое решение было принято на фоне акций протестов горняков на нескольких шахтах Донбасса, к которым затем присоединились работники отрасли на западе страны. В начале октября правительство предложило внести изменения в бюджет, погасив из этих средств задолженность.

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Украина
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