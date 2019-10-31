В ДНР заявили о гибели военнослужащего в результате обстрела с украинской стороны

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Военнослужащий Донецкой народной республики погиб при обстреле украинскими силовиками поселка Лозовое на окраине Донецка. Об этом в четверг сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"Не обошлось без потерь с нашей стороны. В результате обстрела получил смертельное ранение защитник республики", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. По данным Народной милиции ДНР, при обстреле населенного пункта украинская армия применяла гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.