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Кризис на Украине

В ДНР заявили о гибели военнослужащего в результате обстрела с украинской стороны

По данным Народной милиции ДНР, украинская армия применяла гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Военнослужащий Донецкой народной республики погиб при обстреле украинскими силовиками поселка Лозовое на окраине Донецка. Об этом в четверг сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"Не обошлось без потерь с нашей стороны. В результате обстрела получил смертельное ранение защитник республики", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. По данным Народной милиции ДНР, при обстреле населенного пункта украинская армия применяла гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.

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УкраинаКризис на Украине
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