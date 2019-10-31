Трамп заявил, что лидер лейбористов Корбин способен нанести большой вред Великобритании

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин способен нанести большой вред своей стране, если он станет премьер-министром по итогам намеченных на 12 декабря досрочных выборов.

"Корбин будет так плох для вашей страны, он будет так плох, он поведет вас по столь плохому пути, он заведет вас в столь плохие места", - сказал глава американской администрации в четверг в интервью ведущему британской радиостанции LBC Найджелу Фаражу, который одновременно является лидером Партии Brexit.

При этом Трамп поддержал кандидатуру нынешнего премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, высказавшись за то, чтобы тот объединил свои силы с Фаражем в борьбе за выход Великобритании из состава ЕС. "Как у президента США у меня отличные отношения с большим числом лидеров, включая Бориса [Джонсона], он отличный человек, я думаю, что он как раз тот человек, который нужен в эти времена. Я знаю, что вы с ним в итоге сделаете нечто потрясающее, став силой, которую нельзя остановить, если вы с ним сможете объединиться", - сказал Трамп. Фараж не раз предлагал Джонсону, возглавляющему Консервативную партию, выступить на выборах единым фронтом, однако премьер-министр каждый раз отвергал это предложение.

Корбин уже назвал заявления президента США попыткой вмешательства в британские выборы. "Трамп пытается вмешаться в британские выборы, сделав так, чтобы его друга Бориса Джонсона избрали", - написал он в Twitter.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку. Джонсон согласился на это предложение.