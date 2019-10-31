Асад заявил, что Дамаск примет любой результат работы Конституционного комитета

ТАСС, 31 октября. Правительство Сирии согласится с любым решением, принятым по итогам заседаний Конституционного комитета, который приступил к работе в Женеве. Об этом заявил в четверг президент республики Башар Асад в интервью сирийским спутниковым телеканалам Al Ekhbariya и Syria TV.

"Мы примем любой результат, если он будет соответствовать национальным интересам, вплоть до проекта новой конституции", - отметил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что Конституционный комитет, созданный в соответствии с резолюцией Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи 31 января 2018 года, "не имеет никакого отношения к выборам в Сирии".

"Будущие выборы состоятся под эгидой сирийского государства", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли голосование организовано ООН.

В новость были внесены изменения (23:41 мск) - добавлены подробности.