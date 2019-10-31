Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Асад заявил, что Дамаск примет любой результат работы Конституционного комитета

При этом президент Сирии отметил, что комитет "не имеет никакого отношения к выборам в республике"

ТАСС, 31 октября. Правительство Сирии согласится с любым решением, принятым по итогам заседаний Конституционного комитета, который приступил к работе в Женеве. Об этом заявил в четверг президент республики Башар Асад в интервью сирийским спутниковым телеканалам Al Ekhbariya и Syria TV.

"Мы примем любой результат, если он будет соответствовать национальным интересам, вплоть до проекта новой конституции", - отметил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что Конституционный комитет, созданный в соответствии с резолюцией Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи 31 января 2018 года, "не имеет никакого отношения к выборам в Сирии".

"Будущие выборы состоятся под эгидой сирийского государства", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли голосование организовано ООН.

В новость были внесены изменения (23:41 мск) - добавлены подробности.

Теги
СирияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Оппозиция Сирии заявила, что продвинуться в реформировании конституции пока не удалось
Однако определены представители для работы в малой группе, которая займется непосредственно разработкой конституционной реформы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС