СМИ: Госдепартамент согласился с требованием суда опубликовать документы по Украине

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент согласился по требованию суда обнародовать документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку между госсекретарем Майклом Помпео и адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Об этом сообщает в четверг газета The Hill.

Документы "с уместными изъятиями" некоторой информации будут предоставлены к 22 ноября. Внешнеполитическое ведомство согласилось произвести поиск всех доступных данных по этому поводу, в том числе текстовых сообщений, переписки в мессенджерах, электронной почте, а также отметок в календарях. Туда будет включена не только переписка непосредственно Помпео и Джулиани, но и их помощников.

Материалы затребовала в начале октября правозащитная организация American Oversight, подав иск на основании Закона о свободе информации. Судья столичного округа Колумбия Кристофер Купер 23 октября постановил, что американское внешнеполитическое ведомство должно обнародовать документы в течение следующих 30 дней. Представители организации должны встретиться с сотрудниками Госдепа, чтобы обсудить способы сузить объемы затребованной документации. Судья также согласился с тем, что данные сведения представляют общественный интерес.

American Oversight, в частности, затребовала документы, связанные с контактами Джулиани и представителей украинских властей по поводу сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а также материалы об отзыве американского посла на Украине Мари Йованович.

"Украинский скандал" в США

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы вашингтонской администрации. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.