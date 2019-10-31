Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Госдепартамент согласился с требованием суда опубликовать документы по Украине

По данным The Hill, документы могут быть представлены к 22 ноября

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент согласился по требованию суда обнародовать документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку между госсекретарем Майклом Помпео и адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Об этом сообщает в четверг газета The Hill.

Документы "с уместными изъятиями" некоторой информации будут предоставлены к 22 ноября. Внешнеполитическое ведомство согласилось произвести поиск всех доступных данных по этому поводу, в том числе текстовых сообщений, переписки в мессенджерах, электронной почте, а также отметок в календарях. Туда будет включена не только переписка непосредственно Помпео и Джулиани, но и их помощников.

Материалы затребовала в начале октября правозащитная организация American Oversight, подав иск на основании Закона о свободе информации. Судья столичного округа Колумбия Кристофер Купер 23 октября постановил, что американское внешнеполитическое ведомство должно обнародовать документы в течение следующих 30 дней. Представители организации должны встретиться с сотрудниками Госдепа, чтобы обсудить способы сузить объемы затребованной документации. Судья также согласился с тем, что данные сведения представляют общественный интерес.

American Oversight, в частности, затребовала документы, связанные с контактами Джулиани и представителей украинских властей по поводу сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а также материалы об отзыве американского посла на Украине Мари Йованович.

"Украинский скандал" в США

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы вашингтонской администрации. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Джулиани, РудольфЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Беспорядки в Чили
Госдепартамент утверждает о причастности России к разжиганию противоречий в Чили
Москва стремится усугубить раскол, разжечь конфликт и выступать в качестве препятствия во время демократических дебатов, заявил представитель ведомства высокого ранга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС