Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: США приостанавливают выделение $105 млн в качестве военной помощи Ливану

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение приостановить оказание поддержки объемом 105 млн долларов на нужды безопасности ливанскому правительству. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников, говоривших на условиях конфиденциальности.

Источники агентства заявили, что Госдеп уведомил Конгресс о данном решении без указания причин его принятия. Один из чиновников сказал, что данный шаг мог быть вызван проходящими в стране акциями протеста. Отмечается, что военная помощь США Ливану включала в себя поставку приборов ночного видения и оружия, используемого пограничными службами.

Рейтер утверждает, что администрация Дональда Трампа с мая этого года запрашивала одобрение военной помощи Ливану, считая его важным партнером на Ближнем Востоке. При этом также указывается, что Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность растущей ролью в ливанском правительстве шиитской партии "Хезболлах", признанной в США террористической организацией

29 октября премьер-министра Ливана Саад Харири вручил президенту республики прошение о своей отставке с поста главы коалиционного кабинета. Это решение было принято премьером после 14 дней массовых уличных протестов, парализовавших экономическую жизнь страны.

Демонстранты добивались отставки коалиционного кабинета, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Реклама на ТАСС
Беспорядки в Чили
Госдепартамент утверждает о причастности России к разжиганию противоречий в Чили
Москва стремится усугубить раскол, разжечь конфликт и выступать в качестве препятствия во время демократических дебатов, заявил представитель ведомства высокого ранга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС