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Сенатор США: автор жалобы на беседу Трампа и Зеленского должен дать показания под присягой

По информации портала RCP, инициатором разбирательства по этому поводу является аналитик ЦРУ Эрик Чарамелла

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Автор жалобы на содержание июльского телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского должен дать Конгрессу США показания под присягой относительно определенных действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине. Такое мнение выразил в четверг член Сената Конгресса Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки).

Таким образом он прокомментировал публикацию в американской печати о предполагаемой личности сотрудника ЦРУ США, поднявшего тревогу в связи с высказываниями Трампа в летней телефонной беседе с Зеленским. В среду раздел портала RCP (Real Clear Politics), специализирующийся на журналистских расследованиях, проинформировал, что инициатором разбирательства по поводу звонка Трампа Зеленскому является, по всей видимости, 33-летний аналитик ведомства в Лэнгли Эрик Чарамелла.

"Сообщается, что поднявший тревогу отвечал у Байдена за Украину. Совершенно необходимо, чтобы забившему тревогу была выписана повестка [об обязательной даче показаний Конгрессу], чтобы его под присягой спросили про Хантера Байдена и коррупцию", - написал на своей странице в Twitter Рэнд Пол. Он прикрепил к этой записи ссылку на упомянутую публикацию. Хантер Байден является сыном бывшего вице-президента США. Демократ Джозеф Байден считается на данном этапе наиболее вероятным соперником республиканца Трампа на предстоящих в США в ноябре 2020 года президентских выборах.

В материале RCP говорится, что Чарамелла является зарегистрированным демократом, кадровым сотрудником ЦРУ, специалистом по России и Украине. В 2015 году он был прикомандирован к аппарату Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Президентом США в это время был демократ Барак Обама. Чарамелла якобы активно работал с Джозефом Байденом, которому Обама фактически поручил курировать свою политику в отношении Украины. После прихода в Белый дом Трампа Чарамелла продолжал какое-то время работать в СНБ, но в середине 2017 года его, судя по имеющейся информации, оттуда отозвали, и он затем вернулся в ЦРУ. "Его обвиняли в работе против Трампа и организации утечек [информации] против Трампа", - рассказал RCP бывший чиновник СНБ.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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