СМИ: Турция перебросила к границе с Сирией танки для патрулирования

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Турция перебросила в пятницу тяжелую военную технику к границе с Сирией, сообщает газета Yeni Safak.

Турецкое издание продемонстрировало видеозапись с переброской техники. На сирийско-турецкую границу было переброшено не менее пяти танков. Yeni Safak отмечает, что они будут принимать участие в совместных патрулированиях Турции и РФ.

Ранее турецкий телеканал TRT сообщил, что сейчас выполняются последние подготовительные работы турецких и российских военных, чтобы затем приступить к патрулированию на северо-востоке Сирии.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить зону шириной 30 км вдоль турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию.