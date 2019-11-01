Армия Украины проводит боевые стрельбы вблизи границы с Россией

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские военные объявили об успешном начале учебных стрельб зенитных ракетных комплексов на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, из-за которых было закрыто воздушное и водное пространство в прилегающих районах Черного моря. Об этом говорится в сообщении на официальной странице командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сети Facebook.

"Во время практической фазы итоговых тактических учений подразделений зенитно-ракетных войск, проходящих на государственном полигоне "Ягорлык", боевые расчеты уже совершили более двух десятков пусков зенитных управляемых ракет различной дальности", - говорится в сообщении. Украинские военные заявили, что в ходе стрельб все условные цели были уничтожены.

Как сообщали ранее представители ВСУ, тактические учения на полигоне "Ягорлык" проходят с 31 октября по 4 ноября. В ходе них проводятся стрельбы ЗРК "Бук-М1", С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет зенитных ракетных комплексов С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1.

Украинские военные на прошлой неделе распространили предупреждение о закрытии воздушного и морского пространства в районе проведения боевых стрельб в Херсонской области, граничащей с российским Крымом. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в среду, что любые военные маневры вблизи российской территории, в том числе объявленные Киевом нынешние учения, вызывают обеспокоенность.