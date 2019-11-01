Помпео посетит с визитом Германию 8 ноября

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в Берлине в пятницу, 8 ноября, переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщила в пятницу представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц.

"Канцлер примет в пятницу в 15:00 (17:00 мск) американского госсекретаря Майкла Помпео. В центре внимания переговоров наряду с двусторонними отношениями будут находиться актуальные международные вопросы", - сказала она. "Помпео во время пребывания в Германии встретится также с главой МИД [Хайко Маасом] и министром обороны [Аннегрет Крамп-Карренбауэр], а также министром финансов (Олафом Шольцем]", - сказала Фитц.

Представитель кабмина ФРГ отметила, что США остаются важнейшим партнером Германии и важно с ними поддерживать тесный контакт по актуальным темам. "Этому будут служить эти переговоры", - сказала Фитц. "Отношения с США остаются важным направлением германской внешней политики и политики безопасности", - добавила она. В кабмине не исключили, что будет обсуждаться также вопрос возможного создания на севере Сирии зоны безопасности.