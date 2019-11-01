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В Молдавии дальнобойщики перекрывают дороги

Водители жалуются на отсутствие разрешений на перевозки грузов в Россию, Польшу и другие страны

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Десятки грузовиков заблокировали в пятницу некоторые въезды в Кишинев и ряд других городов Молдавии. Как информирует телеканал Publika, водители жалуются на отсутствие разрешений на перевозки грузов в Россию, а также в Польшу и другие страны.

"Люди сидят дома, так как не могут работать. Водители протестуют как на въезде в Кишинев, так и на севере страны. В Кишиневе в протесте принимают участие тридцать фур", - сказал журналистам водитель Сергей.

По данным телеканала PRO TV, протесты также проходят в городах Окница и Единцы. Как информирует телеканал TV8, "у грузоперевозчиков закончились разрешения на ввоз продукции в Россию, и множество грузовиков с овощами и фруктами застряли на границе".

В четверг президент Молдавии Игорь Додон был вынужден в срочном порядке обратиться к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с просьбой решить эту проблему. Додон сообщил, что Молдавии выделили еще 500 дополнительных разрешений. Он объяснил, что это временная мера, призвав молдавское правительство активизировать работу в этом направлении.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссияМолдавияДодон, Игорь
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